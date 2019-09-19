Богатых саудитов вынуждают проспонсировать Saudi Aramco

Однако план по IPO находится под угрозой после атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco, отметичают источники.

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. По их словам, давление оказывают для того, чтобы добиться первичного размещения, после которого компания будет оценена в $2 трлн.

Среди тех, на кого оказывается давление,— миллиардер Аль-Валид бен Талал, который был одним из задержанных в отеле Ritz-Carlton в Саудовской Аравии в 2018 году. Многие его активы еще заморожены. По словам источников, миллиардеру предлагают использовать эти активы для участия в IPO, пишет Коммерсант.

По словам советника одного из бизнесменов, было предложено вложить до $100 млн. Этот бизнесмен был также задержан в отеле Ritz-Carlton. Советник рассказал, что предприниматель тогда пошел на сделку с властями, передав активы, и теперь платит ежемесячный взнос. Один из финансистов рассказал, что переговоры ведутся с десятками богатейших саудовских семей: «Они входят в топ-50».

Saudi Aramco отказалась от комментариев. Правительство страны не ответило на запрос.

О планах провести IPO Saudi Aramco Саудовская Аравия объявила три года назад. В результате этого первичного размещения должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания.