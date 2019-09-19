У России снова «забрали» Курилы

Южные Курильские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир на официальных картах Кубка мира по регби в Токио обозначены как территории Японии. Карта размещена и на официальном сайте Международной федерации регби.

Тем временем организаторы Кубка мира по регби в Японии на официальных картах, естественно, изображают Южные Курильские острова территорией хозяев турнира. Кубок мира стартует 20 сентября, и играть в матче открытия будут именно Россия и Япония. #RWC2019 #JPNRUS #Japan #Russia pic.twitter.com/LekgiqkeS1

Такая же карта висит в зоне прилета в аэропорту Ханэда в Токио. Турнир стартует 20 сентября, в матче открытия сойдутся Япония и Россия, сообщает «Спорт Экспресс».

Около месяца назад такая же ситуация возникла вокруг публикации на официальном сайте Олимпиады-2020, которая также пройдет в Японии. Несмотря на протесты российских политиков, карта так и остается на вкладке о маршруте олимпийского огня.

Москва и Токио долгое время ведут переговоры по вопросу мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг вошел в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.