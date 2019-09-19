Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета, по данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого по решению Ясамальского районного суда в Бинагадинском районе на складах, расположенных на трассе Баладжары – Баксол, с участием сотрудников Министерства налогов и Государственного таможенного комитета были проведены обыски и изъятия.

В ходе обысков на четырех складах были обнаружены автомобили DAF (99RM810/60ZA811) и DAF FTXF 105 (99RL810/99ZA811), в которых были найдены 4 тысячи 555 коробок медицинского оборудования под 75 наименованиями, а также 3 тысячи 508 упаковок различных лекарственных препаратов, которые хранились в условиях антисанитарии.

Это медицинское оборудование и лекарственные препараты были изъяты в целях установки их соответствия нормативно-техническим требованиям, а также наличия прохождения ими государственной регистрации и установки их состояния. Помимо этого, были изъяты три книги «черной бухгалтерии», в которых велся учет прибытия и убытия медицинского оборудования и лекарств на этих складах.

В рамках уголовного дела продолжаются необходимые следственные мероприятия.