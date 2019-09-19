Ереван затеял игру: Армения – «за», Карабах - «против»

Накануне Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила, что 11 сентября 2019 года в международные структуры было направлено обращение о готовности обмена Карена Казаряна и Араика Казаряна на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

В Ереване затеяли очередную игру с вопросом обмена удерживаемых пленных. Как сообщал ранее haqqin.az, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил о возможном принятии предложения Азербайджана об обмене двух армянских военнопленных, находящихся в Азербайджане, на двух азербайджанских заложников.

При этом Давид Тоноян сделал уточнение, что решение об этом должны принять карабахские сепаратисты.

«Я не исключаю возможность обмена, но это суверенное решение Нагорного Карабаха», - сказал армянский министр.

Вслед за этим появилось и заявление карабахских сепаратистов. Так, пресс-секретарь лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян заявил, что они категорически против освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, опасаясь, что из них «сделают героев».

По всей вероятности, в Ереване опять затеяли дешевую пиар-игру на предложении Азербайджана по обмену пленными. Все знают, что карабахский сепаратистский режим является марионеточным и управляется напрямую из Еревана.

Армения в очередной раз пытается показать «независимость» карабахских сепаратистов, которые якобы могут иметь собственное мнение.