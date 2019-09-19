«Штурмовик может нанести внезапный удар по Ханкенди...»

После атаки беспилотников и крылатых ракет, запущенных или с территории Йемена или из Ирана на НПЗ Saudi Aramco, международное экспертное сообщество ведет обсуждение двух вопросов: неэффективности считавшихся самыми передовыми зенитно-ракетными комплексами Patriot PAC2/3 проданных США Саудовской Аравии и методов обороны крупных нефтяных объектов от ракетных и авиа ударов в будущем.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко в своем интервью порталу expert.ru затронул оба вопроса.

По его мнению, решающую роль сыграл фактор внезапности.

«Первое – эффект неожиданности. Хуситы приучили саудитов к регулярным ударам баллистическими ракетами по военным объектам и аэропортам, в том числе Эр-Рияда, но саудовскую нефтяную инфраструктуру они почти не трогали. И, таким образом, ввели саудовских военных в стратегическое заблуждение», - сказал эксперт.

По мнению эксперта, отсутствие эшелонированной противовоздушной обороны также способствовало успеху удара по НПЗ.

«Второе – у Саудовской Аравии нет эшелонированной системы ПВО. А та, что есть, выстроена по американскому образцу. Ее главная особенность – наличие лишь двух сегментов: комплексов дальнего действия типа Patriot PAC2/3 – и ПЗРК. Им не хватает комплексов средней дальности – С-350 или «Бук-М3», - сказал Макиенко.

Также эксперт говорит, что БПЛА – очень сложная цель для ПВО. По его словам, в БПЛА почти нет металла, поэтому современные беспилотники крайне сложно обнаружить и идентифицировать.

«Но самое главное то, что БПЛА сейчас уже есть не только на вооружении развитых стран, но и у повстанцев, террористических группировок, да и вообще у кого угодно. Такое положение вещей объясняется крайне низкой стоимостью таких аппаратов – всего несколько сотен долларов. При том, что цена одной ракеты комплекса Patriot PAC3 доходит до 5 миллионов долларов. Получается, что расходы на противовоздушную оборону непропорционально велики в сравнении со стоимостью атакующего средства», - сказал эксперт.

По его мнению, сейчас встает вопрос поиска новых и, самое главное, дешевых технологических средств борьбы с БПЛА, которые не разорят обороняющуюся сторону.