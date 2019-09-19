«Штурмовик может нанести внезапный удар по Ханкенди...»
После атаки беспилотников и крылатых ракет, запущенных или с территории Йемена или из Ирана на НПЗ Saudi Aramco, международное экспертное сообщество ведет обсуждение двух вопросов: неэффективности считавшихся самыми передовыми зенитно-ракетными комплексами Patriot PAC2/3 проданных США Саудовской Аравии и методов обороны крупных нефтяных объектов от ракетных и авиа ударов в будущем.
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко в своем интервью порталу expert.ru затронул оба вопроса.
По его мнению, решающую роль сыграл фактор внезапности.
«Первое – эффект неожиданности. Хуситы приучили саудитов к регулярным ударам баллистическими ракетами по военным объектам и аэропортам, в том числе Эр-Рияда, но саудовскую нефтяную инфраструктуру они почти не трогали. И, таким образом, ввели саудовских военных в стратегическое заблуждение», - сказал эксперт.
По мнению эксперта, отсутствие эшелонированной противовоздушной обороны также способствовало успеху удара по НПЗ.
«Второе – у Саудовской Аравии нет эшелонированной системы ПВО. А та, что есть, выстроена по американскому образцу. Ее главная особенность – наличие лишь двух сегментов: комплексов дальнего действия типа Patriot PAC2/3 – и ПЗРК. Им не хватает комплексов средней дальности – С-350 или «Бук-М3», - сказал Макиенко.
Также эксперт говорит, что БПЛА – очень сложная цель для ПВО. По его словам, в БПЛА почти нет металла, поэтому современные беспилотники крайне сложно обнаружить и идентифицировать.
«Но самое главное то, что БПЛА сейчас уже есть не только на вооружении развитых стран, но и у повстанцев, террористических группировок, да и вообще у кого угодно. Такое положение вещей объясняется крайне низкой стоимостью таких аппаратов – всего несколько сотен долларов. При том, что цена одной ракеты комплекса Patriot PAC3 доходит до 5 миллионов долларов. Получается, что расходы на противовоздушную оборону непропорционально велики в сравнении со стоимостью атакующего средства», - сказал эксперт.
По его мнению, сейчас встает вопрос поиска новых и, самое главное, дешевых технологических средств борьбы с БПЛА, которые не разорят обороняющуюся сторону.
Отвечая на вопрос, что же является самым эффективным средством борьбы с беспилотниками, эксперт ответил, что это, прежде всего, средства радиоэлектронной борьбы, которые подавляют, либо искажают сигналы навигационных систем. Точность поражения главным образом зависит от точности навигации. Однако Константин Макиенко также заявил, что помимо всего этого, объекты можно закрывать и чисто механическим способом.
«Например, в Нагорном Карабахе есть очень сложные зоны, которые невозможно прикрыть системами ПВО – это ущелья в горах. Когда в такие ущелья входит вертолет или дозвуковой самолет, обнаружить их практически невозможно. Выныривая из ущелья, такой штурмовик может нанести внезапный удар по Степанакерту (Ханкенди – ред.). Так вот, армяне просто перекрыли эти ущелья металлическими тросами и даже вроде бы сбили таким образом один летательный аппарат. Дешево, просто и эффективно», - заявил российский эксперт.
Он считает, что нефтеперерабатывающие заводы можно защищать чисто механически помимо всего прочего еще и аэростатами заграждения и протянутыми между ними тросами, как это делали во время Второй мировой войны.
Отметим, что ущелья в горах в направлении Ханкенди есть только в Агадаринском районе.