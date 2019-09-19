Кочаряна оставили в тюрьме

Суд в Ереване отклонил ходатайство защиты второго президента Роберта Кочаряна о его освобождении под залог, сообщает «Спутник Армения».

Решение может быть опротестовано в Апелляционном суде Армении в десятидневный срок.

Защита Кочаряна 17 сентября, сразу после того как суд отклонил ходатайство о его немедленном освобождении из-под ареста, представила ходатайство об освобождении Кочаряна под залог

У здания суда тем временем проходит акция протеста сторонников и противников бывшего президента.