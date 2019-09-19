«Воры в законе» устроили бунт в колонии в Дагестане

В Исправительной колонии №7, расположенной в Дагестане, несколько осужденных пытались устроить бунт. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УФСИН по республике.

По данным издания, обстановку удалось урегулировать без применения физической силы и специальных средств.

Как уточняет Telegram-канал Baza, причиной послужили унижения и ущемления прав заключенных со стороны тюремщиков. При этом жалобы во время проверок ФСИН в колонии пресекаются.

Сообщается, что бунтом из СИЗО руководили двое «воров в законе» — Зиявудин Абдулхаликов (Зява) и Шамиль Магомедов (Смолянский).

Об их задержании сообщалось 4 сентября. Следствие установило, что подозреваемые занимают высокое положение в преступной иерархии, руководят незаконной деятельностью и координируют ее.