Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность страны.

По завершении широкомасштабных оперативно-тактических учений, проведенных согласно утвержденному Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, состоялось заседание Коллегии Министерства обороны по итогам учений и девяти месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев выступил на заседании с докладом о реформах, проводимых по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в сфере армейского строительства, боевой деятельности, оснащения вооружением и военной техникой, материально-технического обеспечения Азербайджанской Армии, в кадровых реформах, боевой и морально-психологической подготовке личного состава, улучшении социально-бытовых условий военнослужащих, а также результатах, достигнутых за девять месяцев текущего года.

Заместитель министра подчеркнул, что за отчетный период были проведены различного рода военные учения, занятия по боевой подготовке, повышены боеспособность войск и передовых подразделений, а также уровень профессиональной подготовки личного состава.

Генерал-лейтенант К.Велиев отметил, что во всех воинских частях и военно-учебных заведениях, в частности, передовых подразделениях были проведены строительные, в том числе ремонтно-восстановительные работы, переданы в использование новые военные объекты, приняты меры в сфере улучшения социального обеспечения личного состава.

На заседании коллегии, проведенном с участием руководящего состава министерства, командиров и начальников штабов воинских объединений и соединений, а также должностных офицеров, с итоговым докладом выступил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

В своем выступлении, проанализировав итоги учений, министр обороны подчеркнул, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Согласно плану учений, войска успешно выполнили задачи по ведению широкомасштабных боевых операций.

Министр обороны отметил, что в ходе учений органы управления и оперативная подготовка войск были усовершенствованы, штабы успешно выполнили все возложенные на них задачи.

Министр обороны высоко оценил способности командного состава управлять войсками и боевой дух военнослужащих.

Генерал-полковник З.Гасанов, подчеркнув значимость проведенных широкомасштабных учений, еще раз довел до участников коллегии задачи, возложенные Верховным Главнокомандующим на Азербайджанскую Армию.