Вначале гаишника оскорбили, а потом сняли с работы

Согласно информации, Мехти Салимов был отправлен на пенсию.

Сотрудник дорожной полиции Мехти Салимов, на которого несколько дней назад напал и оскорбил таксист-хулиган, уволен из органов полиции, сообщает Qafqazinfo.

Данную информацию изданию подтвердили и в правоохранительных органах.

Накануне соцсети взбудоражило видео с хамским поведением водителя такси, который в порыве возмущения набросился на сотрудника ГАИ и принялся его оскорблять. Видео было распространено на странице haqqin.az.

Полицейский проявил феноменальную сдержанность и не стал отвечать на оскорбления. На место происшествия были вызваны сотрудники постпатрульной службы.

Позже оскорбивший сотрудника дорожной полиции автохулиган раскаялся в своем поступке и попросил прощения. Видео с извинениями таксиста опубликовано в социальных сетях.