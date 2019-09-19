Госсекретарь США поздравил Ильхама Алиева

"Соединенные Штаты Америки заинтересованы в углублении сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах". Об этом говорится в поздравительном послании государственного секретаря США Майкла Помпео, зачитанном на церемонии по случаю 25-летия "Контракта века".

"За последние четверть века Соединенные Штаты были верным партнером в усилиях Азербайджана по развитию своих внутренних энергетических ресурсов, содействию европейской и глобальной энергетической безопасности и определению своего курса как независимой страны.

Азербайджан вновь продолжает играть ведущую роль, внося стратегический вклад в Южный газовый коридор, который обеспечивает энергетическую безопасность Европы.

Наше успешное энергетическое сотрудничество внесло позитивный вклад в наши стратегические отношения, которые также включают экономическое сотрудничество, партнерство в сфере безопасности и наше постоянное участие в вопросах прав человека, основных свобод и демократического управления.

Пожалуйста, примите мои поздравления с годовщиной этого важного этапа", - говорится в тексте поздравления.