США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят санкции в отношении Центрального банка Ирана, передает Reuters.
"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", - сказал Трамп журналистам пула.
В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для властей Ирана.
Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.