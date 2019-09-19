Семьи шехидов-полицейских: «Никакого снисхождения фигурантам «Гянджинского дела»

«Уважаемый господин Президент! Обращаемся к Вам от имени семей полицейских, убитых преступниками, которые учинили в 2018 году беспорядки в Гяндже. Мы не участвовали в судебном процессе по гянджинским событиям. Мы подумали, что государство будет справедливым в этом деле, и суды будут принимать решения в соответствии с общественным мнением. Опираясь на закон, справедливость, до сих пор терпеливо ждем наказания виновных», - пишет женщина.

Вдова офицера полиции Самеда Аббасова, убитого во время беспорядков в Гяндже в 2018 году, Лейли Аббасова написала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву открытое письмо.

По ее словам, родственники убитых полицейских больше нет могут молчать, т.к. группа лиц открыто проявляет неуважение к памяти шехидов.

«Мы понимаем боль каждой матери, понимаем их горе, и не хотим никого винить. Но сегодня в Гяндже мы видим, что матери и сестры арестованных лиц, попирающих закон, виновных в совершении беспорядков, кровопролития, выходят на улицы и требуют их освобождения. Теперь мы задаем вопрос: правда ли, что так легко убить человека, главу семьи? И правда ли, что это не считается грехом? Настолько ли легко скрыть совершенное преступление? Мы хотим спросить у матерей, сестер, которые пытаются добиться чего-либо криками в залах суда, на улицах, и требуют освобождения своих сыновей: вы думаете, что у убитых полицейских нет семей, матерей, сестер?», - говорится в письме.

Родственники убитых обратились к главе государства и просят его не допустить того, чтобы убийцы полицейских в Гяндже оставались безнаказанными.

«Самед Аббасов и Ильгар Балакишиев всегда стояли на страже порядка и закона. Поэтому мы требуем осуждения убийц обоих полицейских в рамках закона. На площади в Гяндже к полицейским никто не проявил жалость! Поэтому сегодня не должно быть снисхождения ни к кому, кто замешан в этом преступлении», - говорится в письме.

Отметим, что похожее по смыслу обращение к руководству страны сделала и вдова убитого полковника полиции Ильгара Балакишиева – Назиля Балакишиева.