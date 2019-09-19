Минэкологии предупреждает...

Как сообщили в Минэкологии, после нескольких дней умеренной погоды в результате проникновения на территорию страны с утренних часов 21 сентября холодных воздушных потоков с Центральной России погодные условия изменятся, по сравнению с предыдущими днями температура воздуха снизится на 8-10 градусов.

Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов предупреждает в связи с изменением погоды на территории Азербайджана.

В Минэкологии отметили, что в последние дни температура воздуха превышала климатическую норму на четыре градуса.

В Баку и на Апшеронском полуострове начиная с завтрашнего утра скорость северо-западного ветра будет достигать 18-23 м/сек с порывами до 25-30 м/сек, днем в отдельных местах полуострова — до 35-38 м/сек. Сильный ветер продолжится до утра воскресенья. Ближе к вечеру 21 сентября, а также ночью и утром 22 сентября ожидаются дожди, ночью местами осадки примут интенсивный характер, возиможны грозы.

В районах Азербайджана, начиная с северных и западных районов, с 21 сентября по дневные часы 22 сентября также ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможен град, в горах ожидается снег.

Скорость западного ветра усилится до 15-20 м/сек, временами до 25-30 м/сек, в воскресенье в некоторых районах Куринской низменности ветер усилится до 35-38 м/сек.

В реках поднимется уровень воды, в некоторых горных реках ожидаются непродолжительные сели.