Военно-воздушные силы Израиля и Саудовской Аравии в последние дни совместно атаковали иранских военных в районе пограничного перехода Аль-Букамаль (Сирия) – Аль-Каим (Ирак), утверждает израильский сайт Debka со ссылкой на военные источники в Багдаде и Персидском заливе.

По версии Debka, в результате таких совместных авиаударов в указанном районе были убиты около 100 военнослужащих и боевиков проиранской милиции, сотни получили ранения.

В публикации издания со ссылкой на западные военные источники также говорится, что беспилотные самолеты, замеченные в последние дни над иранскими военными базами в Сирии, включая БПЛА, сбитый 19 сентября под Дамаском, являются саудовскими, а не израильскими, пишет NEWSru.co.il.

Кроме того, Debka отмечает, что американские военные обеспечивают прикрытие израильским и саудовским самолетам и предоставляют разведывательную информацию.