Мариана Василева об историческом успехе: «Плакали и я, и Зохра…»

Напомним, что Зохра попала в число 16 лучших в финале многоборья чемпионата мира в Баку и в упорнейшей борьбе добыла историческую путевку на Олимпиаду, став первой азербайджанкой, пробившейся на Игры в индивидуальной программе. Ранее Азербайджан на главном спортивном событии четырехлетия представляли приглашенные спортсменки.

Этот чемпионат мира – очень большой опыт для меня. Теперь буду восстанавливаться. Прогресс у меня есть, я чувствую. Выступаю лучше, чем в прошлом году».

Низкая оценка с лентой? Судьям виднее. После моего выступления с лентой я смогла собраться и с двумя другими предметами выступила хорошо, не волновалась.

«Очень рада, что хорошо выступила и завоевала олимпийскую лицензию, - говорит наша спортсменка. - Благодарю главного тренера сборной Мариану Василеву, своего личного тренера Евгению Жидкову и нашу гимнастку Сияну Василеву. Они мне очень помогли.

Мариана Василева призналась, что не смогла сдержать слез, когда Зохра выходила на решающее упражнение с мячом.

«Мы очень переживали, - говорит главный тренер. - Зохра Агамирова – настоящий боец. Я очень горжусь, что она первая азербайджанка, завоевавшая лицензию в личных соревнованиях. Это наш общий труд, труд всей Федерации гимнастики Азербайджана!

Зохра получила чересчур низкую оценку за ленту. По правилам это не ошибка. После ленты мы пытались настроить Зохру, чтобы она не падала духом. Тут я должна сказать большое спасибо Сияне, которая нашла подход к Зохре. Нам удалось убедить ее, что шансы попасть на Олимпиаду не потеряны, и она вышла и выступила хорошо.

Честно скажу, перед последним выступлением, когда все должно было решиться, я не смогла сдержать слез. Перед выходом на ковер Зохра, которая обычно смотрит в пол, посмотрела мне в глаза и сказала: «Не волнуйтесь так сильно, пожалуйста…». Знаю, что после того, как стало известно, что Зохра пробилась на Олимпиаду, она, обычно скупая на эмоции, тоже плакала от счастья».

Уже завтра азербайджанских поклонников художественной гимнастики ждут очередные волнительные мгновения, так как за олимпийскую лицензию будет бороться групповая команда Азербайджана.

«Ожидания от выступления наших гимнасток у меня всегда одинаковые. Я всегда жду, что мы удачно выступим и получим достойную оценку. Верю, что все получится», - заключила Мариана Василева.