Азербайджанская продукция вызвала большой интерес на международной выставке

В Объединенных Арабских Эмиратах завершилась выставка SMART SME MENA 2019, в которой приняли участие многие страны. Азербайджан продемонстрировал посетителям выставки свои цифровые решения.

Как отметил директор ИВЦ Эльнар Асадов, каждая из этих систем разработана местными специалистами: «Программное обеспечение, разработанное азербайджанскими специалистами, полностью обеспечивает безопасность и устойчивость таких систем. Использование в Азербайджане продуктов, разработанных местными экспертами, также даст толчок их продаже на внешних рынках».

На выставке в Эмиратах ИВЦ продемонстрировал такие продукты, как система регистрации мобильных устройств, система продажи номеров, услуги переноса номера и колл-центра, электронный архив, электронный документооборот, регистрация контрактов.

Кроме того, по словам Э.Асадова, посетителям были представлены инновационные решения в сфере электронной подписи: «Ряд стран уже проявил интерес к этой области. На выставке в целом наблюдался большой интерес к продукции, произведенной азербайджанскими специалистами».

Отметим, что компании, участвовавшие в выставке SMART SME MENA 2019, в основном нацелены на развивающиеся страны, в частности, Северной Африки и Ближнего Востока. Участие в подобных мероприятиях очень важно с точки зрения вывода продукции местных специалистов на внешние рынки под азербайджанским брендом, а также привлечения в страну иностранной валюты.