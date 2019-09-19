Саудовской Аравии пообещали уничтожение

В случае войны Иран уничтожит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, заявил лидер ливанского движения «Хезболла» Саид Хасан Насралла. Об этом со ссылкой на телевыступление сообщает Reuters.

«Не делайте ставок на войну против Ирана, потому что они уничтожат вас», — сказал лидер «Хезболлы».

«Ваши дома сделаны из стекла, ваша экономика - стеклянная. Как и стеклянные города в ОАЭ», — добавил он.

Саид Хасан Насралла также посоветовал Саудовской Аравии и Эмиратам не наращивать свои силы ПВО, а остановить войну в Йемене.