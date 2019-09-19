Заместитель председателя оппозиционной Партии народного фронта Фуад Гахраманлы подал в отставку с занимаемого поста. Как сообщает haqqin.az, об этом Гахраманлы написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что ранее дочь Гахраманлы - Сельджан Ягмур в рамках социальной кампании #MeToo обвинила своего отца в садизме и постоянных побоях. Девушка поделилась проблемами семьи в Facebook.

По ее словам, Фуад Гахраманлы на публике любит говорить о правах человека, однако, придя домой, превращается в настоящего садиста. Сельджан Ягмур утверждает, что однажды отец переломал матери пальцы, а ей сломал колено. Касаясь причин, почему ее мать не подала на развод, девушка отмечает, что ее мать подвергалась моральному давлению со стороны Фуада Гахраманлы и общих знакомых.