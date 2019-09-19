Трамп назвал Китай угрозой всему миру

Китай представляет «в некотором смысле» угрозу всему миру в силу стремительного развития своих вооруженных сил, заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

«Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще», - ответил Трамп на вопрос, считает ли он Китай «стратегической угрозой Соединенным Штатам», передает ТАСС.

Он добавил, что КНР для достижения своих целей «использует американские деньги».

По всей видимости, Трамп имел в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином. Трамп критикует этот дефицит, достигающий, согласно его данным, $500 млрд в год.