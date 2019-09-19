Турция предупреждает греков-киприотов

Министерство иностранных дел Турции подвергло резкой критике греческую администрацию Кипра в связи с подписанием с международными компаниями соглашений по разведке углеводородов на шельфе в так называемой лицензионной зоне №7, передает Anadolu.

«...Односторонние акты греческой администрации Кипра, направленные на узурпацию прав турок-киприотов, не способствуют миру и стабильности в Восточном Средиземноморье», - заявил представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

«Как мы неоднократно подчеркивали и доводили до сведения международного сообщества, часть так называемой лицензионной зоны №7 остается на континентальном шельфе Турции, который был зарегистрирован в ООН», - сказал турецкий дипломат, добавив, что Анкара «ни при каких обстоятельствах не позволит» какому-либо иностранному государству, компании или судну проводить любые несанкционированные работы по разведке углеводородов в районах своей морской юрисдикции.

В то же время президент Реджеп Тайип Эрдогана заявил, что «Турция продолжит защищать интересы турок-киприотов на Кипре и в Восточном Средиземноморье с той же решимостью, как защищает свои собственные интересы».