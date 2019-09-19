Генералу Харригану посоветовали почитать историю России

По словам Харригана, военные проводят соответствующие тренировки. В случае необходимости американская армия будет готова к уничтожению калининградской ПВО и приведет план в действие. «Пусть никто в этом не сомневается», – цитирует командующего издание Breaking Defense.

Главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган объявил о наличии у Вашингтона плана для прорыва российской противовоздушной обороны со стороны Калининграда в случае войны с Россией.

Высказывания американского генерала вызвали широкий резонанс в России. В частности, губернатор Калининградского области РФ Антон Алиханов рекомендовал Харригану учить историю и читать книги о России.

Алиханов также посоветовал Харригану и другим американским генералам читать исторические книги и «помнить, что, как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт».

«У многих людей, которые плохо учили историю, были планы в отношении нашей страны, – приводит слова губернатора РБК. – Но жизнь показала, что помимо того, чтобы заниматься картами и разработкой планов, надо бы еще и книжки почитать о том, как эти планы закончились для планировщиков».

Реагируя на слова Харригана, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Москва квалифицирует их как угрозу и считает показателем глупости, наносящим вред репутации Соединенных Штатов, передает РИА Новости.