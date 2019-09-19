Трамп: Санкции — самое сильное оружие против Ирана

По словам главы Белого дома, самым простым вариантом была бы военная операция против Ирана, однако сам Трамп предпочитает другой путь.

Президент США Дональд Трамп обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает агентство Bloomberg.

«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу, и проявив сдержанность», — передает РБК слова Трампа.

Американский лидер добавил, что, по его мнению, куда более сильный шаг — введение экономических санкций, бьющих по финансированию Корпуса стражей исламской революции.

Трамп подчеркнул, что к применению военной мощи его подталкивают «ястребы» из Республиканской партии США, но он не поддается.