Оппозиция Грузии: «Мы меняем стратегию борьбы»

В пятницу вечером представители «Национального движения» провели протестную акцию возле резиденции президента Грузии, а после переместились на центральный проспект Руставели и присоединились к активистам молодежного движения «Стыдно». Участники выступают против назначения Георгия Гахарии на пост премьер-министра Грузии. На место проведения акции мобилизована полиция.

Представители молодежного движения «Стыдно» сообщили сегодня журналистам о прекращении протестных акций у здания законодательного органа Грузии, которые длились три месяца, и переходе на новый этап протеста.

«Мы меняем стратегию борьбы, однако это ни в коем случае не означает того, что, так как нас завтра тут не будет, что-то изменится. На самом деле, сегодня начало той большой борьбы, в которую мы вступаем», - сказала один из организаторов митинга Анна Чархалашвили в интервью TV Pirveli.

По ее словам, движение «Стыдно» приступает к подготовке к парламентским выборам 2020 года и с этой целью начнет ездить по регионам страны и информировать население: «Мы предлагали отправить в отставку Гахарию, однако вместо этого Бидзина Иванишвили пошел ва-банк. Он назначил Гахарию лишь для того, чтобы показать свою силу своим избирателям. Мы обещаем, что наша группа «Стыдно» подключается к предвыборной кампании. Однако это не означает, что мы будем участвовать в выборах. Мы будем ездить по регионам и говорить с людьми».