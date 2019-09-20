Свадьбы в Узбекистане берут под контроль

Законом устанавливается, что проведение семейных мероприятий допустимо только с 6:00 до 23:00. Растягивать торжество на несколько дней запрещается. Исключение может быть сделано только для угощения пловом. Городские и районные советы смогут определить время для этой процедуры «в зависимости от местных условий».

Парламент Узбекистана принял положение, утверждающее правила проведения свадеб и других торжественных мероприятий. Об этом сообщает «Радио Азатлык».

Ограничению подвержено не только время празднования, но и число гостей. Теперь на праздниках не может присутствовать более 200 человек, а на угощении пловом — более 250. Кроме того, устанавливается отдельная норма для двойных свадеб: в них количество гостей может увеличиться на 50 человек.

Новый закон также запрещает использовать в свадебных церемониях более трех легковых автомобилей и более двух приглашенных исполнителей или музыкальных групп.

Целью принятия этого закона стала борьба с расточительством во время семейных торжеств.