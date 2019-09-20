Российские истребители помешали Израилю атаковать Сирию

Истребители ВКС России блокировали израильские самолеты и беспилотники во время новой атаки на Сирию, пишет издание Avia.pro.

Согласно информации, накануне ночью российские боевые самолёты произвели взлет с военной авиабазы «Хмеймим», расположенной в провинции Латакия, и, направившись на юг арабской республики, фактически заблокировали израильские удары по сирийской столице и её окрестностям.

Также издание пишет, что специалистам удалось установить, что уничтоженный в небе над Дамаском неизвестный израильский беспилотный летательный аппарат с большой долей вероятности был сбит российским боевым самолетом, вылетевшим с авиабазы «Хмеймим».

Отметим, что накануне сообщалось, что Россия дала Сирийской арабской армии разрешение использовать зенитно-ракетные комплексы С-300 против авиации Израиля. Такое решение российского командования последовало после очередных ударов израильских F-35 по сирийской территории.