Зачем Израилю Армения, если из Еревана стреляет «Хизбалла»? актуальный комментарий
Накануне с интервалом в несколько часов региональные СМИ облетели две довольно громкие новости, в немалой степени озадачившие политологов и экспертов по Ближнему Востоку и Центральной Азии.
Первую новость, о намерении Армении открыть посольство в Израиле, в тот же день прокомментировал «промежуточный» (в формируемом в данный момент правительстве Израиля МИД, с высокой степенью вероятности, возглавит другой политик – авт.) глава израильского внешнеполитического ведомства, экс-министр транспорта Исраэль Кац, назвав решение армянского кабинета министров «новой и важной главой двустороннего сотрудничества».
Вторая, о готовности министра обороны Ливана Элиаса Бу Сааба по-братски поделиться с Арменией опытом уничтожения израильских дронов, осталась без комментариев, поскольку соответствующие службы Израиля, делая соответствующие выводы, традиционно не подтверждают и не опровергают информацию, связанную с безопасностью страны.
В принципе, противоречивость двух вышеупомянутых новостей можно объяснить совпадением – в самом деле, чего только не бывает в перенасыщенном информационном пространстве!
Можно копнуть поглубже и, вспомнив неординарную мысль Эйнштейна о помощи совпадений, позволяющих Творцу сохранять анонимность, спросить: а кто, собственно, вознамерился выступить в его роли?
Можно вообще поставить вопрос ребром: а кто конкретно организовал параллельное появление двух «конфликтующих» публикаций? Кто он, этот тайный противник армяно-израильского сближения? Россия? Азербайджан? Турция? Саудовская Аравия?..
А можно отбросить в сторону поднадоевшие теории конспирации и задать предельно простой вопрос: на что готова пойти Армения, дабы приблизить момент, когда ее посол прибудет в резиденцию президента в Иерусалиме, чтобы вручить Реувену Ривлину верительные грамоты?
Готова ли Армения хотя бы ограничить тесные экономические и военные связи с Исламской Республикой Иран, официально декларирующей ненависть к Израилю и историческую необходимость стереть с лица земли «сионистское образование»?
Готова ли Армения прекратить обмен информацией военно-стратегического и разведывательного характера с Ливаном, которым фактически правит из бункера шейх Хасан Насралла и его армия боевиков «Хизбаллы», нацелившая на Израиль десятки тысяч ракет и готовая в любой момент по приказу из Тегерана развязать войну?
Готова ли Армения отказаться от присоединения ко всем без исключения антиизраильским резолюциям в ООН и в других международных институциях и хотя бы изредка голосовать на основе объективных факторов?
Готова ли Армения демонтировать в центре Еревана памятник пособнику Адольфа Гитлера и антисемиту Гарегину Нжде, а также положить конец осквернению мемориальных плит жертвам Холокоста и закрыть антисемитские и антиизраильские программы на национальных ТВ-каналах?
Список подобных вопросов можно дополнять довольно долго.
Впрочем, не хочется забегать вперед и гадать, какими именно соображениями – стратегическими, среднесрочными или сиюминутными – была продиктована столь неожиданная дипломатическая инициатива Армении и к чему конкретно она может привести. Тем более что, в отличие от одной великой державы, народ которой медленно запрягает и быстро ездит, на Ближнем Востоке все происходит строго наоборот, и это уже совсем другой процесс.
Особенно в такой «неторопливой» сфере, как дипломатия…
Сомнений не вызывает лишь одно: только исчерпывающие ответы на обозначенные выше вопросы, цель которых – определить реальную готовность официального Еревана к открытому, честному и продуктивному политическому диалогу с Израилем, позволят в итоге прояснить ситуацию и понять, станет ли широко анонсированное открытие посольства Республики Армения в Государстве Израиль «новой и важной главой двустороннего сотрудничества», или же так и останется протокольной фразой «промежуточного» министра...