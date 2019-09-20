Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Иерусалим 20 сентября 2019, 23:21

Накануне с интервалом в несколько часов региональные СМИ облетели две довольно громкие новости, в немалой степени озадачившие политологов и экспертов по Ближнему Востоку и Центральной Азии. Первую новость, о намерении Армении открыть посольство в Израиле, в тот же день прокомментировал «промежуточный» (в формируемом в данный момент правительстве Израиля МИД, с высокой степенью вероятности, возглавит другой политик – авт.) глава израильского внешнеполитического ведомства, экс-министр транспорта Исраэль Кац, назвав решение армянского кабинета министров «новой и важной главой двустороннего сотрудничества».

Вторая, о готовности министра обороны Ливана Элиаса Бу Сааба по-братски поделиться с Арменией опытом уничтожения израильских дронов, осталась без комментариев, поскольку соответствующие службы Израиля, делая соответствующие выводы, традиционно не подтверждают и не опровергают информацию, связанную с безопасностью страны. В принципе, противоречивость двух вышеупомянутых новостей можно объяснить совпадением – в самом деле, чего только не бывает в перенасыщенном информационном пространстве! Можно копнуть поглубже и, вспомнив неординарную мысль Эйнштейна о помощи совпадений, позволяющих Творцу сохранять анонимность, спросить: а кто, собственно, вознамерился выступить в его роли? Можно вообще поставить вопрос ребром: а кто конкретно организовал параллельное появление двух «конфликтующих» публикаций? Кто он, этот тайный противник армяно-израильского сближения? Россия? Азербайджан? Турция? Саудовская Аравия?.. А можно отбросить в сторону поднадоевшие теории конспирации и задать предельно простой вопрос: на что готова пойти Армения, дабы приблизить момент, когда ее посол прибудет в резиденцию президента в Иерусалиме, чтобы вручить Реувену Ривлину верительные грамоты?