Хуситы прекращают атаки на Саудовскую Аравию

Боевики йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии. Повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда. Об этом в эфире телеканала «Аль-Масира» заявил глава политсовета хуситов Махди аль-Машат.

«Мы прекращаем наносить удары по территории Саудовской Аравии с использованием беспилотников и других видов вооружений. Мы ждем от Саудовской Аравии аналогичное заявление о прекращении всех видов атак на территорию Йемена», – сказал аль-Машат, передает РИА Новости.

Аль-Машат также добавил, хуситы оставляют за собой право на ответ, если с саудовской стороны не будет реакции.