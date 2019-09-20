Ильхам Алиев: «Во многих случаях нефть не приносит счастья»
«Во многих случаях нефть не приносит счастья, приносит трагедии, противостояние, неравенство, несправедливость. На примере Азербайджана нефть принесла пользу. Потому что доходы от нефти были вложены в качестве инвестиций в наше общее развитие, создали условия для решения социальных вопросов, открыли возможности для укрепления международных позиций нашей страны». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на торжественной церемонии по случаю 25-летия «Контракта века» и Дня нефтяников, передает официальный сайт главы государства.
Как отметил глава государства, модернизирующиеся города, благоустраивающиеся села, происходящее в стране созидание, благоустройство – в основе всего этого лежит нефтяная промышленность Азербайджана.
«Сегодня мы выбрали путь диверсификации в экономической сфере. То есть стараемся сократить зависимость от нефти, развиваем ненефтяной сектор. Однако мы должны знать, что ведущим сектором нашей страны сегодня и завтра является нефтегазовый сектор. Для успешного развития страны сегодня и завтра труд наших героических нефтяников незаменим. Именно наши нефтяники обеспечивают сегодня могущество, развитие Азербайджана», - отметил в ходе своего выступления президент Ильхам Алиев.
Что касается доходов от нефти, то глава государства подчеркнул, что они были использованы в развитии экономики страны: «Мы направили их на это. Полностью была обновлена инфраструктура. Вспомните, в каком состоянии находилась наша инфраструктура в 1994 году, и посмотрите, в каком состоянии она сейчас. В то время даже половина Баку не могла получать природный газ. В районах об этом вообще не могло быть и речи. Сегодня газификация в Азербайджане составляет 96 процентов».
«В те годы половина нашей страны оставалась без света. Даже в Баку был дефицит. Порой телевизионные каналы прекращали работу в 12 часов, чтобы граждане меньше пользовались электричеством, так как его не хватало. Сегодня создано около 3 тысяч мегаватт новых генерационных мощностей, и мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем. Дороги были в ужасном состоянии. По подсчетам Давосского экономического форума, Азербайджан сегодня находится на 34-м месте в мировом масштабе по качеству дорог. Большой проблемой была питьевая вода. Сегодня 75 процентов населения постоянно обеспечивается питьевой водой, и этот процесс продолжается», - заявил Ильхам Алиев.