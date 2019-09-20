Центробанк Ирана: У Вашингтона больше нет рычагов давления на Тегеран

Введение Вашингтоном очередных санкций в отношении Центрального банка Ирана свидетельствует об отсутствии у США рычагов давления на Исламскую Республику, заявил глава иранского Центробанка Абдольнасер Хеммати.

«Повторные санкции против Центрального банка со стороны правительства США показывают, насколько у них руки пусты в том, что касается поиска рычагов давления против Ирана», — сказал глава иранского ЦБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт правительства ИРИ.

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций в отношении Национального банка Ирана. По его словам, это самые серьезные санкции, когда-либо наложенные на эту страну. Позже министр финансов Стивен Мнучин сказал журналистам, что банк был «последним источником средств» для властей Ирана.