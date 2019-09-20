Конфликт между десятиклассниками произошел в сентябре 2006 года в московской школе №563, которая в настоящее время является частным учебным заведением.

По словам родственников погибшего, Кочалидзе на грузинском языке оскорбил мать одноклассника, однако тот понял обидные фразы. Позже об этом стало известно директору школы, и во время урока физкультуры она пришла в зал и предложила подросткам пожать друг другу руки. Однако между школьниками завязалась словесная перепалка, перешедшая в драку, в ходе которой Кочалидзе 14 раз ударил одноклассника ножом. Пострадавший скончался в больнице через месяц, сообщает «Московский комсомолец».

Издание уточняет, что после этого инцидента отец Кочалидзе вывез сына в Украину, позже обвиняемый перебрался в Польшу. Сейчас готовятся документы на его экстрадицию.