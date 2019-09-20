Полиция раскрыла в Тбилиси детскую порносеть

В Тбилиси задержаны 11 человек (девять граждан Грузии, один гражданин США и один гражданин Австралии) по подозрению в торговле несовершеннолетними, а также производству и сбыте порнографических материалов с их участием, сообщает Euronews.

Согласно информации, грузинская полиция проводила оперативно-следственные мероприятия в течение нескольких месяцев при содействии американских, австралийских и европейских коллег. Следствие установило, что иностранцы обустроили на съемных квартирах в Тбилиси нелегальные фотосалоны, где снимали около 10 девочек в возрасте от 8 до 14 лет.

Как выяснилось в ходе расследования, родители сами просили провести порнографическую фотосессию. За это им платили от 170 до 1 тысячи долларов, в зависимости от того, насколько ребенок был популярен среди заинтересованных в таких фото людей.

Грузинским СМИ удалось выяснить, что часть задержанных - жители одного из сел Горийского района (регион Шида Картли). В этом селе в 2011-2012 годах работал педагогом в рамках программы "Учись и учи вместе с Грузией" один из обвиняемых иностранцев.

Следствие ведется по статьям "Изготовление или сбыт порнографических произведений, содержащих изображение заведомо несовершеннолетнего" и "Торговля людьми, осуществленная группой лиц в отношении двух и более несовершеннолетних", пишет Sputnik Грузия. Задержанным грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.