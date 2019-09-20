В Кербеле взорвали автобус: много жертв обновлено 02:23
Не менее 17 человек погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве бомбы в автобусе в иракском городе Кербела. Об этом сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в МВД Ирака.
Портал Baghdadtoday со ссылкой на источник сообщает, что представители сил безопасности Ирака смогли задержать террориста, причастному к организации взрыва.
* * *
В иракском городе Кербела взорвался заминированный маршрутный автобус, сообщает Reuters со ссылкой на иракские службы безопасности.
В результате взрыва погибли 12 человек. Еще несколько человек получили ранения.
По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в микроавтобус KIA, который взорвался возле контрольно-пропускного пункта на въезде в Кербелу.
О причастности какой-либо радикальной группировки к взрыву информации пока нет.