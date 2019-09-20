Не менее 17 человек погибли, еще пятеро получили ранения при взрыве бомбы в автобусе в иракском городе Кербела. Об этом сообщает телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в МВД Ирака.

Портал Baghdadtoday со ссылкой на источник сообщает, что представители сил безопасности Ирака смогли задержать террориста, причастному к организации взрыва.

