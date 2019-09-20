Телефонный разговор Трампа и Зеленского вызвал скандал в США

По данным источников, Трамп около восьми раз призывал Зеленского работать с его личным адвокатом Руди Джулиани: «Он сказал ему, что ему стоит работать с мистером Джулиани по делу Байдена», пишет РБК.

Президент США Дональд Трамп в ходе июльского телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским несколько раз требовал, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына экс-кандидата в президенты США и вице-президента Джо Байдена, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из источников газеты, Трамп также заявил, что «люди в Вашингтоне хотят знать», правдивы ли обвинения.

В июне и августе Рудольф Джулиани встречался с высокопоставленными чиновниками Украины по поводу перспективы расследования, об этом он сам сообщал в интервью CNN. По мнению адвоката Трампа, Байден, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, пытался оградить от расследования украинскую газовую компанию, связанную с его сыном Хантером. Представитель Киева указывал, что никаких доказательств нарушений со стороны Джо или Хантера Байденов нет.

С 2014 года Роберт Хантер Байден входил в совет директоров крупнейшей частной газовой компании Burisma Holdings. Он покинул этот пост в 2019 году.

В то же время спикер конгресса США Нэнси Пелоси сделала заявление о скандале из-за разговора президентов Америки и Украины, сообщает Associated Press.

По ее словам, если сообщение источника о том, что лидеры двух государств обсуждали расследование украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах, правдиво, то США стоит беспокоиться о своей национальной безопасности.

Пелоси подчеркнула, что если информация источника достоверна, то Трамп ступил на опасное минное поле.