Если торговые сети не будут соблюдать закон, их ждет штраф за каждый выброшенный килограмм.

Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. метров. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.

Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар.

Издание отмечает, что ежегодно в стране выбрасывают около девяти тонн продуктов питания. Одновременно с этим около двух миллионов человек находятся в бедственном положении.