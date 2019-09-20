Супермаркеты будут бесплатно раздавать непроданные продукты в Польше
Сейм Польши принял закон, согласно которому, магазины будут обязаны отдавать непроданную продукцию на социальные нужды, пишет Rzeczpospolita.
Если торговые сети не будут соблюдать закон, их ждет штраф за каждый выброшенный килограмм.
Первые два года вступивший в силу закон будет распространяться только на крупные магазины площадью более 400 кв. метров. Затем действие нормативного акта распространится и на более мелкие торговые точки.
Власти предлагают предприятиям самостоятельно выбрать благотворительную организацию, которой они будут отдавать товар.
Издание отмечает, что ежегодно в стране выбрасывают около девяти тонн продуктов питания. Одновременно с этим около двух миллионов человек находятся в бедственном положении.