Президент США Дональд Трамп считает, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны и раздражают Россию, с которой стоит иметь дружеские отношения. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

Как отмечается, американский лидер желает наладить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, газета отмечает, что глава вашингтонской администрации отказывается выбрать определенную дату для встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в то время как его помощники настаивают на скорых переговорах между лидерами.