Армения пытается вернуть из России беглого сторонника Саргсяна

Задержанного в РФ по запросу Еревана экс-главу службы судебных приставов Миграна Погосяна обвинили в неуплате налогов. Чиновник легализовал преступные доходы размером более $1 млн через подконтрольную ему фирму, предоставив подложные документы о кредите.

В связи с этим следователи в Армении завели на Погосяна новое дело.

На родине бывший главный пристав, обвиняющийся в превышении полномочий и особо крупной растрате. объявлен в розыск. При этом эксперты сомневаются в том, что Москва его депортирует.