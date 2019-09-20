Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку военнослужащих на Ближний Восток после атаки на нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне», — сказал он. Эспер добавил, что США будут работать над ускорением поставок военной техники в Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд уточнил, что дополнительный американский контингент не будет включать «тысячи человек».