Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 11:00

Беларусь и США договорились о взаимном возвращении послов. Перед этим пресс-секретарь белорусского президента назвала домыслами сообщения российской газеты «Коммерсант» о том, что с 2021 года у россиян с белорусами будет единый Налоговый кодекс, а уровень интеграции станет глубже, чем у Татарстана в составе Российской Федерации. Воистину бесконечно можно наблюдать за текущей рекой, горящим в камине огнем и созданием Союзного государства между Россией и Беларусью. Все началось еще в далеких уже и приснопамятных девяностых, когда в Кремле еще периодически уходил в «работу с документами» Борис Ельцин и сколько раз нам твердили, что до единого государства осталось совсем чуть-чуть, вот как только - так и сразу.

Доходило и до конкретных сроков - но всякий раз исполнявшим этот танец политикам что-то откровенно мешало, причем - так и осталось загадкой, что же именно. Во всяком случае, после 2005 года, к которому у двух государств должна была появиться общая валюта, конкретные сроки каких-то шагов перестали называть. Вообще. Видимо, из боязни сглазить. И вот издание «Коммерсант» решило прервать этот заговор молчания и сообщить о проекте «Программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства», который предусматривает к январю 2021 года частичное объединение экономических систем России и Беларуси. Этот проект предусматривает создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. «Фактически, на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства», - говорится в комментарии к нему. Что интересно, подлинность документа подтвердил «Коммерсанту» источник в правительстве России. Более того, утверждается, что этот документ парафировали главы правительства двух стран – Дмитрий Медведев и Сергей Румас. В то, что подготовкой документа занимались именно российские чиновники, верится без вопросов. Читая это рыхлое, утопичное, размытое «творение», как сыр мышами изъеденное лакунами и логическими противоречиями, вспоминаешь недавний доклад Счетной палаты Российской Федерации, в котором этим высшим аудиторским органом РФ дается исчерпывающий и разгромный анализ огромного количества «стратегических программ», концепций и тому подобного.

Те же абсолютно симптомы, те же «детские болезни». Совокупность которых позволяет со всей ответственностью здесь и сейчас заявить, что проект «Союзного государства» скорее мертв, чем жив. И ни к 2021, ни к 2022, даже к 2025 годам - ничего из него реализовано не будет. Не хочу утомлять читателя длительным разбором каждого пункта, скажу лишь одно. Согласно проекту, Минск и Москва «готовятся создать единый налоговый кодекс, объединить таможни, ввести единый внешнеторговый режим и банковский надзор». При этом не предусмотрено никаких наднациональных органов, которые могли бы принимать обязательные для двух государств решения. Более того, сошлюсь на слова пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт после публикации «Коммерсанта»: «Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран… Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы». Но в таком случае и говорить о Союзном государстве - пустая трата времени, схожая с толчением воды в ступе. Не напоминая уже о том, что документ не содержит ни слова о «политике» - вопросах обороны, судебной и правоохранительной систем, даже об образовании, здравоохранении и науке. По сути, в проекте содержится только одно - двум государствам нужно переписать свои национальные законы по какой-то модели, и тогда они сольются в глубокой интеграции, выше, чем в ЕС. И, наконец, наступило время задать самый главный вопрос - а почему вообще стоит всерьез обсуждать объединение России и Беларусью? Кто вообще сказал, что это необходимо и выгодно для двух стран? И в чем она, это выгода? Прежде всего, ни о каком объединении двух государств речи идти не может. Это называется совсем по-другому - поглощением. А вот оно Москве и Минску надо? Есть версия, что якобы таким образом Владимир Путин создает себе возможность баллотироваться на третий срок, уже не как кандидат в президенты РФ, а как кандидат на пост руководителя Союзного государства. Бред фееричный, поскольку уже сегодня российский лидер может провести в конституцию России любые механизмы и должности, гарантирующие ему сохранение верховной власти. И корячиться для этого с созданием Союзного государства смысла нет.