Беларусь непреклонна: «В Россию не пойдем» наш комментарий
Беларусь и США договорились о взаимном возвращении послов. Перед этим пресс-секретарь белорусского президента назвала домыслами сообщения российской газеты «Коммерсант» о том, что с 2021 года у россиян с белорусами будет единый Налоговый кодекс, а уровень интеграции станет глубже, чем у Татарстана в составе Российской Федерации.
Воистину бесконечно можно наблюдать за текущей рекой, горящим в камине огнем и созданием Союзного государства между Россией и Беларусью. Все началось еще в далеких уже и приснопамятных девяностых, когда в Кремле еще периодически уходил в «работу с документами» Борис Ельцин и сколько раз нам твердили, что до единого государства осталось совсем чуть-чуть, вот как только - так и сразу.
Доходило и до конкретных сроков - но всякий раз исполнявшим этот танец политикам что-то откровенно мешало, причем - так и осталось загадкой, что же именно. Во всяком случае, после 2005 года, к которому у двух государств должна была появиться общая валюта, конкретные сроки каких-то шагов перестали называть. Вообще. Видимо, из боязни сглазить.
И вот издание «Коммерсант» решило прервать этот заговор молчания и сообщить о проекте «Программы действий по реализации положений договора о создании Союзного государства», который предусматривает к январю 2021 года частичное объединение экономических систем России и Беларуси. Этот проект предусматривает создание единых Налогового и Гражданского кодексов и единого внешнеторгового режима, а также централизованного регулирования топливной сферы и других отраслей. «Фактически, на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства», - говорится в комментарии к нему.
Что интересно, подлинность документа подтвердил «Коммерсанту» источник в правительстве России. Более того, утверждается, что этот документ парафировали главы правительства двух стран – Дмитрий Медведев и Сергей Румас.
В то, что подготовкой документа занимались именно российские чиновники, верится без вопросов. Читая это рыхлое, утопичное, размытое «творение», как сыр мышами изъеденное лакунами и логическими противоречиями, вспоминаешь недавний доклад Счетной палаты Российской Федерации, в котором этим высшим аудиторским органом РФ дается исчерпывающий и разгромный анализ огромного количества «стратегических программ», концепций и тому подобного.
Те же абсолютно симптомы, те же «детские болезни». Совокупность которых позволяет со всей ответственностью здесь и сейчас заявить, что проект «Союзного государства» скорее мертв, чем жив. И ни к 2021, ни к 2022, даже к 2025 годам - ничего из него реализовано не будет.
Не хочу утомлять читателя длительным разбором каждого пункта, скажу лишь одно. Согласно проекту, Минск и Москва «готовятся создать единый налоговый кодекс, объединить таможни, ввести единый внешнеторговый режим и банковский надзор». При этом не предусмотрено никаких наднациональных органов, которые могли бы принимать обязательные для двух государств решения.
Более того, сошлюсь на слова пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт после публикации «Коммерсанта»: «Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран… Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы». Но в таком случае и говорить о Союзном государстве - пустая трата времени, схожая с толчением воды в ступе. Не напоминая уже о том, что документ не содержит ни слова о «политике» - вопросах обороны, судебной и правоохранительной систем, даже об образовании, здравоохранении и науке.
По сути, в проекте содержится только одно - двум государствам нужно переписать свои национальные законы по какой-то модели, и тогда они сольются в глубокой интеграции, выше, чем в ЕС.
И, наконец, наступило время задать самый главный вопрос - а почему вообще стоит всерьез обсуждать объединение России и Беларусью? Кто вообще сказал, что это необходимо и выгодно для двух стран? И в чем она, это выгода?
Прежде всего, ни о каком объединении двух государств речи идти не может. Это называется совсем по-другому - поглощением. А вот оно Москве и Минску надо? Есть версия, что якобы таким образом Владимир Путин создает себе возможность баллотироваться на третий срок, уже не как кандидат в президенты РФ, а как кандидат на пост руководителя Союзного государства. Бред фееричный, поскольку уже сегодня российский лидер может провести в конституцию России любые механизмы и должности, гарантирующие ему сохранение верховной власти. И корячиться для этого с созданием Союзного государства смысла нет.
Получит ли какие-то выгоды от подобного объединения население двух стран? Совершенно никаких, кроме неких идеологем, которые стремительно обесценятся через несколько месяцев - холодильник выиграет у телевизора. А в том, что проблемы начнутся и у россиян, и у белорусов - сомневаться не приходится.
Есть ли у нынешней России то, что может притягивать к ней жителей другого государства, достаточно развитого, с работающей экономикой и перспективами?! Вот то-то. А значит, лояльность основной массы населения придется покупать. Тупо заливать серьезными деньгами из российского бюджета. Надолго ли этих денег хватит? Да и хватит ли вообще?
Нет вопросов, белорусская диссида, местные оппозиционеры порой говорят, что «пусть лучше Путин, чем Лукашенко». Но много ли общественной поддержки у убогих, живущих по принципу «назло маме уши отморожу»? Явно не столько, чтобы приветствовать воссоединение, оно же - поглощение.
Более того. Москва и Минск - члены одного Таможенного Союза. И даже на таком уровне интеграции проблем у них масса, когда закончатся - неизвестно. Может быть и оттого, что ТС - это наиболее реальный и возможный на ближайшие годы уровень российско-белорусской интеграции. Ближе не будет, не нужно, невыгодно и опасно серьезными осложнениями, вроде, - «хотели как лучше, а получилось как всегда».
Поэтому на столь обсуждаемую сегодня на постсоветском пространстве статью в «Коммерсанте» правильнее взглянуть немного под другим, пусть и неожиданным, углом. Это не декларация о намерениях создать Союзное государство с Минском, а совсем наоборот. Это демонстрация того, что реальных и жизнеспособных планов для этого у Москвы нет. Поскольку, не очень-то и нужно, не главная задача в ближайшие годы. И подобное отрезвление в вопросах российско-белорусской дружбы может только радовать...