Джабраил Гасанов (79 кг) вышел в полуфинал чемпионата мира, уверенно победив в четвертьфинале казаха.

В полуфинал пробился и Шариф Шарифов, взявший верх над грузином Одикадзе - 6:0. Пробившись в полуфинал, Шарифов завоевал олимпийскую лицензию. Это вторая и последняя путевка в Токио, завоеванная нашими борцами на нынешнем ЧМ. Первую взяла чемпионка мира Мария Стадник.

Полуфиналы начнутся в 14:45 по бакинскому времени.

* * * 12:25

Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане в борьбу вступили вольники в весовых категориях до 61, 79, 86 и 97 кг.