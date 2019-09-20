Шариф Шарифов вышел в полуфинал ЧМ и принес Азербайджану вторую лицензию обновлено 13:30
Джабраил Гасанов (79 кг) вышел в полуфинал чемпионата мира, уверенно победив в четвертьфинале казаха.
В полуфинал пробился и Шариф Шарифов, взявший верх над грузином Одикадзе - 6:0. Пробившись в полуфинал, Шарифов завоевал олимпийскую лицензию. Это вторая и последняя путевка в Токио, завоеванная нашими борцами на нынешнем ЧМ. Первую взяла чемпионка мира Мария Стадник.
Полуфиналы начнутся в 14:45 по бакинскому времени.
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Сегодня на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане в борьбу вступили вольники в весовых категориях до 61, 79, 86 и 97 кг.
В категориях до 86 и 97 кг, помимо медалей, разыгрываются еще и по шесть олимпийских лицензий.
В весе до 86 кг Александр Гостиев проиграл в первой же схватке узбеку.
Олимпийский чемпион-2012 Шариф Шарифов (97 кг) уже дошел до четвертьфинала, победив поочередно соперников из Кореи и Украины. В 1/4 финала его ждет поединок с известным грузинским борцом Элизбаром Одикадзе. Победа в этой схватке гарантирует Шарифу лицензию.
В неолимпийских весовых категориях Ахмеднаби Гварзатилов (61 кг) победил сильного спортсмена из Кубы и вышел в четвертьфинал, а Джабраил Гасанов (79 кг) одолел украинца и тоже пробился в четвертьфинальную стадию.