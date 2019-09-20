Расул Гулиев призвал Али Керимли уйти в отставку

Бывший спикер парламента Азербайджана Расул Гулиев призвал лидера ПНФА Али Керимли подать в отставку после скандала с его заместителем Фуадом Гахраманлы.

Напомним, что несколько дней назад дочь зампреда ПНФА Фуада Гахраманлы заявила о садистских наклонностях своего отца, который сломал ей колено, а ее матери пальцы. При этом девушка заявила, что о насилии в их семье знал лидер ПНФА Али Керимли, который уговаривал ее мать терпеть и не подавать на развод.

«Если Али Керимли и вправду такое говорил, то, в первую очередь, в отставку должен подать он сам», - сказал Расул Гулиев в интервью журналистам.

Ссылаясь на учения о психоанализе Зигмунда Фрейда и Густава Юнга, Расул Гулиев предположил, что избивавший свою дочь и жену Фуад Гахраманлы и сам в детстве подвергался насилию.

«Меня поражает тот факт, что его супруга, отличающаяся интеллектом и цивилизованным мышлением, столько времени терпела эти унижения», - сказал Расул Гулиев.