Иран пригрозил сбивать все беспилотники в своем небе
На фоне обвинений в атаках на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии военные Ирана пообещали дать отпор любой попытке нарушить свое воздушное пространство.
Командующий Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что любой иностранный беспилотник будет сбит в небе над государством.
Он подчеркнул, что возможности Ирана по перехвату беспилотных летательных аппаратов являются одними из лучших в мире. Выступление генерала транслировал телеканал Press TV.
В первую очередь, речь идет о беспилотниках США, которые возложили на Иран ответственность за атаки на саудовские НПЗ. В июне военные Ирана сбили разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4.