Беспорядки в Париже
Во французской столице в субботу с новой силой вспыхнули протестные акции «желтых жилетов», которые быстро переросли в беспорядки.
Как сообщает РИА Новости, особенно сильно ситуация накалилась в районе площади Мадлен, где полиция вытесняла протестующих к вокзалу Сен-Лазар.
После словесных перепалок начались драки, и правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ.
Стычки с полицией продолжились внутри здания вокзала, где также в ход пошел слезоточивый газ, отмечает телеканал BFMTV.