На чемпионате мира в Баку состоялось первое выступление азербайджанской групповой команды.

Наши девушки выступили с двумя парами булав и тремя обручами. За это они получили оценку 26,700 балла. Пока это позволяет команде Азербайджана занимать 17-е место среди 24-х сборных. Но у нас, как и еще у 11 команд, в запасе выступление с мячами.

Если брать в расчет только булавы и обручи, то тут мы пока располагаемся на 6-й позиции.

* * * 13:36

Сегодня, в предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, начинаются соревнования групповых команд.