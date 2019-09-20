ЧМ в Баку: Азербайджан в битве за еще одну олимпийскую путевку в Токио обновлено 17:32
На чемпионате мира в Баку состоялось первое выступление азербайджанской групповой команды.
Наши девушки выступили с двумя парами булав и тремя обручами. За это они получили оценку 26,700 балла. Пока это позволяет команде Азербайджана занимать 17-е место среди 24-х сборных. Но у нас, как и еще у 11 команд, в запасе выступление с мячами.
Если брать в расчет только булавы и обручи, то тут мы пока располагаемся на 6-й позиции.
* * * 13:36
Сегодня, в предпоследний день чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, начинаются соревнования групповых команд.
24 коллектива, в том числе и команда Азербайджана, выступят с пятью мячами, а также с двумя парами булав и тремя обручами. По итогам сегодняшних выступлений будут разыграны медали в многоборье, а также пять олимпийских лицензий в Токио.
Россия, Италия, Болгария и Япония как организатор Олимпиады, уже имеют лицензии. Поэтому даже 9-е место может принести олимпийскую путевку при условии, что вышеназванные четыре сборные окажутся в первой восьмерке.
Соревнования начнутся в 14:30. Сборная Азербайджана во второй группе, которая стартует в 16:30.
Состав сборной Азербайджана: Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина.
Напомним, что вчера в напряженной борьбе лицензию для участия в индивидуальных соревнованиях Олимпийских игр завоевала Зохра Агамирова.