Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

Ближайшая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет без участия украинской делегации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко.

По его словам, решение было принято из-за того, что ПАСЕ «откровенно игнорирует» интересы Украины. Яременко добавляет, что у его страны нет другой возможности для реакции на «нарушения этой организацией собственных принципов».

Он отметил, что в настоящий момент украинские депутаты сосредоточат свои усилия на консультациях с членами Совета Европы, чтобы впоследствии разработать «план возвращения доверия к ПАСЕ». По словам Яременко, такой подход одобрило большинство фракций украинского парламента.