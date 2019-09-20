Германия закрыла въезд азербайджанским оппозиционерам
Посольство Германии в Азербайджане отказало в визе вышедшему на свободу оппозиционному активисту Сеймуру Хази и его супруге Нигяр Ягублу.
Супружеская пара была приглашена в Германию для участия в мероприятии оппозиционного движения AND.
Комментируя данную информацию, Сеймур Хази написал, что разочарован решением посольства Германии.
«Я заранее написал заместителю посла Германии в Азербайджане. Он сказал, что порекомендовал нас консульского отделу. Одним словом, немецкие дипломаты думают, что мы хотим уехать в эмиграцию. Если бы я хотел сбежать из страны, то почему допустил свой арест?», - написал Сеймур Хази на своей странице в соцсети Фейсбук.