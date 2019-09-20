Пентагон признал провал MIM-104 Patriot

Никакая отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) не способна отразить атаку, подобную той, что была совершена на объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, передает Пентагон заявление председателя объединенного комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.

«А что касается борьбы с конкретной угрозой, о которой вы только что говорили, вы знаете, ни одна система не сможет защитить от такой угрозы, но многослойная система оборонных возможностей снизит риск нападения роев дронов или других атак, которые могут исходить из Ирана», — сказал военный в ходе совместного с министром обороны США Марком Эспером брифинга.

В сентябре военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американская система ПРО MIM-104 Patriot без использования авиационного комплекса радиообнаружения и наведения Airborne Warning and Control System (AWACS) эквивалентна российскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) «Бук-М2».