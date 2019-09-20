Продолжаются работы по обновлению системы общественного транспорта Баку. В результате правильной и прозрачной системе работы в общественном транспорте, созданной в последние годы по поручению главы государства, компании-перевозчики также начали работу по обновлению своего автобусного парка.

Частные предприниматели, работающие в этом секторе, за прошедший период завезли в страну и пустили в эксплуатацию более 200 современных автобусов.