В Баку обновляют автобусный парк фото
Продолжаются работы по обновлению системы общественного транспорта Баку. В результате правильной и прозрачной системе работы в общественном транспорте, созданной в последние годы по поручению главы государства, компании-перевозчики также начали работу по обновлению своего автобусного парка.
Частные предприниматели, работающие в этом секторе, за прошедший период завезли в страну и пустили в эксплуатацию более 200 современных автобусов.
Так, к примеру, с сегодняшнего дня по автобусному маршруту №39 будут курсировать современные автобусы İsuzu. Эксплуатирующая эту маршрутную линию компания Kral Tranport завезла 10 современных автобусов.
İsuzu Citibus полностью отвечают стандартам «Евро5» и позволяют повысить качество услуг, оказываемых пассажирам. Данные автобусы также оснащены специальным механизмом для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Стоит также отметить, в рамках работ по обновлению автобусного парка столицы, по распоряжению президента Ильхама Алиева будет завезено 300 новых автобусов. Часть автобусов уже в Баку.