Жертвами шторма в Техасе стали пять человек

Американский штат Техас страдает от наводнения, вызванного тропическим штормом «Имельда».

По данным газеты The New York Times, число жертв стихии за три дня возросло до пяти человек, пострадали более двух тысяч.

В большинстве случаев трагические ЧП происходили на дорогах — три человека оказались затоплены в собственных автомобилях.

Один из погибших был найден в кювете в пригороде Хьюстона после того, как его машину захлестнуло волной. Еще один молодой человек утонул, спасая свою лошадь.

Тем временем шторм уже теряет силу, в ближайшее время количество ливней в регионе сократится. При этом ущерб от наводнения еще предстоит установить.

Более всего от стихии пострадал город Хьюстон — затоплены дороги, жилые дома, около 100 тыс. человек остались без электричества. Также временно прекращен прием рейсов в аэропорту.