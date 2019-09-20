Трампа призвали раскрыть разговор с Зеленским

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден призвал президента Дональда Трампа опубликовать содержание его якобы нарушающих закон переговоров об Украине с иностранным лидером, которым, вероятнее всего, был президент этой страны Владимир Зеленский. Соответствующий пост появился в Twitter.

«Если эти сообщения являются правдой, то действительно для желания президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать нашу страну нет границ», — написал политик. Он подчеркнул, что действия американского лидера подталкивали Киев к нарушению верховенства закона ради извлечения политической выгоды.

Кроме того, отмечается, что поведение Трампа превращает американские государственные институты «в орудие личной мести». По мнению Байдена, президент должен как минимум опубликовать расшифровку разговора, чтобы американцы сами сделали выводы.