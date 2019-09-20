Задымление в бакинском метро
В бакинском метро произошло ЧП. На станции «Гянджлик» произошло задымление в вагоне, сообщают пользователи haqqin.az.
В результате происшествия пострадавших нет.
В бакинском метро произошло ЧП. На станции «Гянджлик» произошло задымление в вагоне, сообщают пользователи haqqin.az.
В результате происшествия пострадавших нет.
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